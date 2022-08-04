Группа Бразилии на ЧМ-2022: соперники в составе группы G

Сборная Бразилии традиционно едет на Чемпионат мира по футболу, думая о первом месте и ни о каком другом больше. Пентакампионы мечтают о шестом титуле, тем более первыми в последний раз они становились аж двадцать лет назад. Новый шанс ждет их в Катаре, где ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Бразилия будет играть в группе G.

Соперники сборной Бразилии в группе G

А вот соперники бразильцам достались далеко не самые удобные. Каждая из трех сборных будет претендовать на выход из группы. Битва за очки предстоит нешуточная. В матче с Камеруном нас ждет карнавал, а вот европейские сборные будут играть более прагматично.

Расписание матчей сборной Бразилии

24 ноября, Лусаил. Бразилия — Сербия, стадион «Лусаил», начало в 22:00;

28 ноября, Доха. Бразилия — Швейцария, стадион «Рас Абу Абуд», начало в 19:00;

2 декабря, Лусаил. Камерун — Бразилия, стадион «Лусаил», начало в 22:00.

Путь сборной Бразилии на Чемпионат мира 2022

Сборная Бразилии катком прошлась по своим соперникам в южноамериканской отборочной группе и уверенно заняла первое место. Ни одного поражения, разница забитых и пропущенных мячей +35, отрыв от занявших второе место аргентинцев шесть очков, а от третьих уругвайцев аж 17. Ни одного поражения и лишь пять пропущенных мячей. Если такой настрой бразильцы захватят в Катар, то наверняка смогут дойти до финала.