Аспиликуэта о контракте до 2024-го: «Рад остаться дома. Горжусь тем, что я капитан «Челси»

Защитник Сесар Аспиликуэта прокомментировал продление контракта с до 2024 года.

«Я рад, что смогу остаться в «Челси», смогу остаться дома. Прошло почти 10 лет с тех пор, как я сюда приехал, так что я действительно чувствую любовь и заинтригован нашим проектом.

Я бы хотел поблагодарить руководство за предоставленную мне возможность продолжить это приключение в невероятном клубе. С нетерпением жду продолжения.

Горжусь тем, что я капитан, надеюсь, у нас останется много прекрасных совместных воспоминаний», – сказал испанец.