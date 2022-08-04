Группа Франции на ЧМ-2022: соперники в составе группы D

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет в необычные сроки с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Франции будет отстаивать свое звание чемпиона, завоеванное в 2018 году в России, но для начала ей нужно будет преодолеть сопротивление соперников по группе D.

Соперники сборной Франции в группе D

На первый взгляд основным соперником французов в борьбе за выход из группы будут датчане. Тунису с Австралией сложно будет тягаться и с теми, и с другими, но отобрать очки у фаворитов и тем самым создать интригу они могут. Определяющим для трехцветных станет второй тур.

Расписание матчей сборной Франции

22 ноября, Эль-Вакра. Франция — Австралия, стадион «Эль-Джануб», начало в 22:00;

26 ноября, Доха. Франция — Дания, стадион «Рас Абу Абуд», начало в 19:00;

30 ноября, Эр-Райян. Тунис — Франция, стадион «Эдьюкейшн Сити», начало в 18:00.

Путь сборной Франции на Чемпионат мира 2022

Были времена, когда чемпионам мира не нужно было отбираться на следующее первенство. Они получали путевку автоматически наряду с хозяевами. Но это правило кануло в Лету, и на ЧМ-2022 французам пришлось отбираться из европейской отборочной группы D. Аналитики прочили первое место команде заранее. Так оно и вышло, но подопечным Дидье Дешама изрядно потрепали нервы украинцы, с которыми дважды была зафиксирована ничья 1 : 1. Как знать, что могло быть в итоге, если бы сборная Украина не транжирила очки в других матчах.