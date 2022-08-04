Группа Португалии на ЧМ-2022: соперники в составе группы H

Очередной Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре и традиционным его участником в последние десятилетия вновь станет сборная Португалии. Жребий определил Криштиану Роналду и компанию в группу H.

Соперники сборной Португалии в группе Н

Все четыре сборные представляют разные континенты и, соответственно, разные стили игры. Самым сильным соперником должны стать уругвайцы, но сбрасывать со счетов Гану и Южную Корею нельзя, обе команды способны преподнести сюрприз. Португалия и Уругвай фавориты в этой группе пока только на бумаге.

Расписание матчей сборной Португалии

24 ноября, Доха. Португалия — Гана, стадион «Рас Абу Абуд», начало в 19:00;

28 ноября, Лусаил. Португалия — Уругвай, стадион «Лусаил», начало в 22:00;

2 декабря, Эр-Райян. Южная Корея — Португалия, стадион «Эдьюкейшн Сити», начало в 18:00.

Путь сборной Португалии на Чемпионат мира 2022

Сборной Португалии пришлось отбираться на ЧМ-2022 через стыковые матчи. Она стала участником европейской отборочной группы А, где ее соперниками были команды Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана. Как и ожидалось, основная борьба за первое место развернулась между португальцами и сербами. В очных поединках со сборной Сербии подопечные Фернанду Сантуша смогли взять только одной очко, что и предопределило их второе место. В стыковых матчах Португалии выпал путь С, где сначала удалось обыграть Турцию 3 : 1, а затем Северную Македонию 2 : 0. Балканцы до этого сенсационно выбили Италию.