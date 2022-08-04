Группа G на ЧМ 2022 — состав участников

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Очередной, 22-й Чемпионат мира по футболу в 2022 году состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Все болельщики мира надеются, что пройдет он без каких-либо ограничений и будет не менее интересным, чем предыдущий, состоявшийся четыре года назад в России. В Катар приедут 32 команды, которые на предварительном этапе будут бороться за выход в плей-офф турнира в восьми группах.

Группа G представлена следующими четырьмя сборными:

Расписание матчей

Первый тур

  • 24 ноября, 13:00. Швейцария — Камерун, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
  • 24 ноября, 22:00. Бразилия — Сербия, стадион «Лусаил», Лусаил

Второй тур

  • 28 ноября, 13:00. Камерун — Сербия, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
  • 28 ноября, 19:00. Бразилия — Швейцария, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Третий тур

  • 2 декабря, 22:00. Сербия — Швейцария, стадион «Рас Абу Абуд», Доха
  • 2 декабря, 22:00. Камерун — Бразилия, стадион «Лусаил», Лусаил

Примечание: время начала матчей указано московское.

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