Группа G на ЧМ 2022 — состав участников

Очередной, 22-й Чемпионат мира по футболу в 2022 году состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Все болельщики мира надеются, что пройдет он без каких-либо ограничений и будет не менее интересным, чем предыдущий, состоявшийся четыре года назад в России. В Катар приедут 32 команды, которые на предварительном этапе будут бороться за выход в плей-офф турнира в восьми группах.

Группа G представлена следующими четырьмя сборными:

Расписание матчей

Первый тур

24 ноября, 13:00. Швейцария — Камерун, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

24 ноября, 22:00. Бразилия — Сербия, стадион «Лусаил», Лусаил

Второй тур

28 ноября, 13:00. Камерун — Сербия, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

28 ноября, 19:00. Бразилия — Швейцария, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Третий тур

2 декабря, 22:00. Сербия — Швейцария, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

2 декабря, 22:00. Камерун — Бразилия, стадион «Лусаил», Лусаил

Примечание: время начала матчей указано московское.