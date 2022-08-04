Группа F на ЧМ 2022 — состав участников

С 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре состоится 22-й Чемпионат мира по футболу. Организаторы обещают, что зрителей и футболистов ждут современные комфортные арены с системой охлаждения, ведь даже в осенне-зимний период в стране довольно жарко. Комфортные условия испытают на себе 32 команды, которые выступят в восьми группах на предварительном этапе.

В группе F будут встречаться между собой следующие сборные:

Расписание матчей

Первый тур

23 ноября, 13:00. Марокко — Хорватия, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

23 ноября, 22:00. Бельгия — Канада, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Второй тур

27 ноября, 16:00. Бельгия — Марокко, стадион «Эль-Тумама», Доха

27 ноября, 19:00. Хорватия — Канада, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

Третий тур

1 декабря, 18:00. Хорватия — Бельгия, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

1 декабря, 18:00. Канада — Марокко, стадион «Эль-Тумама», Доха

Примечание: время начала матчей указано московское.