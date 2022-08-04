Группа B на ЧМ 2022 — состав участников

С 21 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет очередной Чемпионат мира по футболу 2022, в котором выступят представители 32 стран разбитых на восемь групп. Впервые мировое первенство состоится на Ближнем Востоке и впервые в осенне-зимний период.

В группе В на Чемпионате мира выступят следующие команды:

Расписание матчей

Первый тур

21 ноября, 16:00. Англия — Иран, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

21 ноября, 22:00. США — Уэльс, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Второй тур

25 ноября, 13:00. Уэльс — Иран, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

25 ноября, 22:00. Англия — США, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Третий тур

29 ноября, 22:00. Уэльс — Англия, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

29 ноября, 22:00. Иран — США, стадион «Эль-Тумама», Доха

Примечание: время начала матчей указано московское.