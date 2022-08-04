Игорь Акинфеев: «Европейские футбольные люди почти все прихорашиваются перед матчем. В русской душе такого практически нет»

Игорь Акинфеев ответил на вопрос, прихорашиваются ли футболисты перед матчем.
– Прихорашиваются ли футболисты перед игрой?
– Что касается меня – ничего такого не делаю. Максимум волосы поправишь, потому что путаются, когда снимаешь разминочную форму.
Но некоторые футболисты – как, например, исландцы, которые у нас были – они прямо с гелем, с воском делают себе прически, чтобы красивыми выйти на поле.
Думаю, если взять европейский подход футбольных людей, то там фактически все делают себе прически, прихорашиваются. Это я заметил. Но в русской душе такого практически нет, – сказал вратарь ЦСКА, отвечая на вопросы футболисток женской сборной России.