Родриго Гоэс: «Я всегда мечтал играть за «Реал» и выиграть ЛЧ, и я добился этого в 21 год. До сих пор не могу в это поверить»

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Родриго Гоэс рассказал, что всегда мечтал играть за «Реал» и выиграть Лигу чемпионов. 

«Иногда я говорю себе: «Боже мой, я выиграл Лигу чемпионов!». Я до сих пор не могу поверить, что достиг этого. Это всегда было одним из моих самых больших мечтаний: играть за мадридский «Реал» и выиграть Лигу чемпионов. И я добился этого всего в 21 год.

Я думаю, мне трудно осознать то, что я этого добился. Но я выиграл не только Лигу чемпионов, я уже дважды выигрывал чемпионат, дважды Суперкубок Испании, а теперь и Лигу чемпионов. Я думаю, что лучше и быть не могло», – сказал вингер «Реала».  

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