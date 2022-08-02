Родриго Гоэс: «Я всегда мечтал играть за «Реал» и выиграть ЛЧ, и я добился этого в 21 год. До сих пор не могу в это поверить»

рассказал, что всегда мечтал играть за «Реал» и выиграть чемпионов.

«Иногда я говорю себе: «Боже мой, я выиграл Лигу чемпионов!». Я до сих пор не могу поверить, что достиг этого. Это всегда было одним из моих самых больших мечтаний: играть за мадридский и выиграть Лигу чемпионов. И я добился этого всего в 21 год.

Я думаю, мне трудно осознать то, что я этого добился. Но я выиграл не только Лигу чемпионов, я уже дважды выигрывал , дважды Суперкубок Испании, а теперь и Лигу чемпионов. Я думаю, что лучше и быть не могло», – сказал вингер «Реала».