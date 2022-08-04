«Реалу» интересны Шешко из «Зальцбурга» и Гуири из «Ниццы» в качестве альтернативы Бензема

«Реалу» в качестве альтернативы интересны два молодых форварда.

Интерес мадридского клуба привлекли 19-летний форвард «Ред Булл Зальцбург» Беньямин Шешко и 22-летний нападающий «Ниццы» , сообщил журналист Onda Cero Альберто Перейро в эфире Radioestadio Noche.

Кандидатура 27-летнего форварда «Эспаньола» Рауля де Томаса у «Реала» вызывает сомнения. Это связано с непростым характером футболиста, о котором в знают, так как он является воспитанником клуба, добавил журналист Onda Cero Альберто Лопес.

Статистика Шешко доступна здесь, а показатели Гуири можно изучить по этой ссылке.