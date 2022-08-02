Медосмотр Миранчука для «Торино» отложен, так как «Аталанта» еще не дала согласия на его уход

«Аталанта» пока не отпускает полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».
По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, медосмотр россиянина для туринского клуба был отложен, так как «Аталанта» еще не дала окончательного согласия на его уход.
Напомним, Миранчук близок к переходу в «Торино» на правах аренды с правом выкупа за 12 млн евро.
Алексей выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. За это время он принял участие в 56 матчах команды, забил 9 голов и отдал 7 передач.
Полную статистику 26-летнего атакующего полузащитника сборной России можно изучить по ссылке.