Медосмотр Миранчука для «Торино» отложен, так как «Аталанта» еще не дала согласия на его уход

«Аталанта» пока не отпускает полузащитника в «Торино».

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, медосмотр россиянина для туринского клуба был отложен, так как еще не дала окончательного согласия на его уход.

Напомним, Миранчук близок к переходу в на правах аренды с правом выкупа за 12 млн евро.

Алексей выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. За это время он принял участие в 56 матчах команды, забил 9 голов и отдал 7 передач.

Полную статистику 26-летнего атакующего полузащитника сборной России можно изучить по ссылке.