Кулибали о «Челси»: «Не хочу быть тем, кто заменит Рюдигера. Я – Кулибали, у меня другие навыки, стиль, представление о футболе»

заявил, что пришел в не для того, чтобы заменить .

Немецкий защитник перешел из лондонского клуба в «Реал» в летнее трансферное окно. Позже «синие» купили Кулибали у «Наполи».

«Антонио – очень хороший игрок. Я знаю, что он сделал для «Челси». Я играл против него, когда он был в «Роме». Он многое сделал для «Челси», и был я рад за него, когда он перешел в «Реал», но это не давит на меня.

Я не хочу быть тем парнем, который заменит Рюдигера. Я – Кулибали, другой игрок, не тот же игрок, я играю не так, как он. У меня другие навыки, другой стиль, другое представление о футболе, поэтому я постараюсь сделать все возможное, чтобы придать команде солидности».

Об английском футболе

«Я приехал из Италии, это будет трудно, но я готов, потому что я очень мотивирован. Я хочу показать всем, что готов играть в Премьер-лиге.

Здесь все быстрее. Я должен думать быстрее, моя голова должна работать быстрее, мои глаза должны работать быстрее. Это самое сложное для игрока, приезжающего в Премьер-лигу. В Серии А больше работает мозг, она спокойнее. Это первое, в чем мне нужно измениться», – сказал защитник.