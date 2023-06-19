Где смотреть новый сезон АПЛ 2023/2024 – способы как и где посмотреть Английскую Премьер Лигу 23/24

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Английская Премьер-лига один из сильнейших клубных турниров Европы, если не самый сильный. В этом могли возникнуть определенные сомнения после выхода в полуфиналы европейских клубных турниров пяти итальянских команд. Но по факту две победы из трех оказались на счету английских клубов. Все это не говоря об огромных суммах денежных средств, которые вкладываются в команды не только АПЛ, но и Чемпионшипа. Проходных матчей в турнире практически не бывает, чемпионат уже многие годы вызывает интерес у публики, поэтому задолго до начала сезона болельщики изучают вопрос, где смотреть матчи английской Премьер-лиги в 2023–2024 годах.

Календарь первого тура АПЛ 23/24

 

Где и как смотреть АПЛ 2023/2024

Общеизвестно, что показ турнира осуществляют компании Sky Sports, Setanta и ряд других. Также очевидно, что и в новом сезоне российские болельщики вряд ли получат возможность смотреть матчи на отечественных спортивных каналах или платформах. Во-первых, права показа стоят дорого, во-вторых, санкции, которые если и снимут, то неизвестно когда. В этом случае есть варианты для просмотра в тематических телеграм-каналах, группах ВКонтакте или на «серых» сайтах, у которых нет лицензии, например – elixx.xyz Но все эти варианты не самые надежные, страдает звук, качество изображения, показ осуществляется с обилием рекламы и всплывающих окон.

Более надежный способ — смотреть матчи на сайтах букмекерских контор. Для просмотра нужно пройти регистрацию, в ряде случаев сделать ставку и найти видеотрансляцию нужного матча. Но лучший вариант в сложившихся условиях — смотреть новый сезон АПЛ с помощью IPTV, мы уже рассказывали, что это такое. Существует множество сервисов, которые помогут подключить IPTV, некоторые из них даже сейчас позволяют осуществить оплату с помощью российских банковских карт, причем просмотр стоит в месяц как правило недорого. До нового сезона в Англии остается не так много времени, используйте его, чтобы настроить свой телевизор для просмотра матчей АПЛ.

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