Семак о новом лимите: «Вряд ли что-то изменилось – восемь футболистов могут играть одновременно. Сложно строить планы»

Главный тренер оценил новый лимит на легионеров в .

– В российской Премьер-лиге со следующего сезона изменился лимит на легионеров – 13 в заявке и 8 на поле. Какая у вас реакция, с учетом последних событий?

– Сложно строить какие-то планы о том, что будет. Что касается лимита, то именно этот вариант уже давно обсуждался, и его приняли. Насколько клубы будут использовать количество мест для иностранцев – посмотрим.

По сути, наверное, вряд ли что-то изменилось – восемь футболистов могут играть одновременно. А так опция, связанная с большим количеством иностранцев... На сегодняшний день сказать что-либо сложно.

Можно более внимательно и правильно ответить на этот вопрос уже к концу чемпионата, [узнав], будут или нет изменения касаемо выступления российских клубов на европейской арене и национальной сборной на международной. Тогда можно будет более детально ответить на этот вопрос, – сказал Семак.

Новый лимит в России: 13+12. Детали правила, которое было полностью актуально до 24 февраля