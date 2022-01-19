Сергей Семак: «Лимит приводит к дисбалансу между качеством россиян и вложенными в них деньгами. Играть должны сильнейшие»

Главный тренер высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

– Все активнее говорят, что лимит будет пересмотрен в сторону ослабления, и в заявку можно будет вносить 12 или 13 иностранцев (но выпускать на поле только 8). Это действенная реформа или полумеры?

– Полумеры. Я не раз говорил: играть должны сильнейшие. А лимит приводит к дисбалансу между качеством российских игроков и количеством денег, которое вкладывается в них. Но это не спортивные, а политические вопросы. Я тренер, а не функционер.

Мы должны понимать, куда надо двигаться: если заниматься популяризацией – одно, если нужен результат – другое. У каждого свое видение вопроса.

– То есть 10-12 сильных легионеров в заявке глобально не помогут «Зениту» из-за ограничений на поле?

– Мы уже упоминали статистику в Лиге чемпионов, которая говорит, в какую сторону надо двигаться. Пример того же «Шерифа»: отменили лимит, вышли в групповой этап при низком бюджете, – сказал Семак.