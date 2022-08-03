Канчельскис о Миранчуке в «Торино»: «Ему по силам стать лидером клуба и получить еще один шанс закрепиться в «Аталанте». Или пойти на повышение»

Андрей Канчельскис высказался о предстоящем переходе Алексея Миранчука в «Торино».
«Аталанта» отдаст хавбека в аренду с правом выкупа за 12 млн евро.
«Да, сейчас туринцы далеки от того, чтобы бороться за место в Лиге чемпионов, составляя конкуренцию грандам, но для Миранчука самое главное — это постоянная игровая практика. Если ему дадут возможность себя проявить, то он, думаю, это сделает.
Ему по силам стать лидером клуба, а после сезона-2022/23 получить еще один шанс закрепиться в «Аталанте». Или пойти на повышение», – сказал экс-игрок сборной России.