Сергей Семак: «То, что мы не даем шансов молодежи, – лукавство. Молодым трудно пробиться потому, что они не выигрывают конкуренцию»

высказался о молодых футболистах.

– Те, кто вас не любит, или те, кто вам просто завидует, нередко приводят такой тезис: при Семаке не развиваются молодые футболисты, а собственные воспитанники «Зенита» или просто питерские парни вовсе не имеют шансов пробиться в состав. Что ответите: где новые Аршавины, Кержаковы?

– Ну, Кержаков-то у нас есть, ведь Миша не сдается и держит марку. Сейчас бьется за право стать основным голкипером Одоевский. Кузяев – основной и в «Зените», и в сборной России. Чистяков, Сутормин, Круговой – они ведь тоже свои воспитанники, есть и другие ребята, которые были у нас, а сейчас выступают в других командах , потому что им нужно расти, получать постоянную практику.

Новый Аршавин и новый Саша Кержаков? Такие, кто по молодости себя проявляет, а потом подтверждает класс на протяжении всей карьеры, вообще в нашем футболе редкость, и не только для Петербурга.

А аргумент, что мы не даем шансов молодежи, – это лукавство. Парадокс-то как раз состоит в том, что нынешнее поколение получает их больше, чем мы в свое время. Да-да, именно так, а не наоборот! Когда я начинал карьеру, у нас были такие жесткие отбор и конкуренция, что тебе могли дать два-три матча на выживание, а потом безжалостно отсечь.

Сегодня же ребятам иной раз предоставляют целые месяцы на самоутверждение в надежде на их прогресс: нет той базы подготовки, которая имелась когда-то, того соперничества за место в основе. Так что молодым трудно пробиться не потому, что им изначально не доверяют, а потому, что они не могут выиграть конкуренцию. Ну и потом, каждый случай все равно индивидуален. Так происходило и в моей юности, так остается и теперь, – сказал главный тренер .