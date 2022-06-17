Родриго о победе «Реала» в ЛЧ: «Модрич посмотрел на Салаха и сказал: «Спасибо, попытайся в следующий раз». Я засмеялся»

Родриго Гоэс вспомнил, что сказал после финала .

До игры вингер неоднократно говорил о желании отомстить «Реалу» за поражение в финале Лиги чемпионов в 2018 году. Игра, состоявшаяся в Париже, завершилась победой «Мадрида» со счетом 1:0.

«Когда матч закончился, игроки побежали [радоваться]. Игроки «Ливерпуля» проходили мимо, Салах шел расстроенный, его голова была опущена. Модрич посмотрел на него и сказал: «Спасибо, Салах, попытайся в следующий раз». Я засмеялся.

Сегодня все очень скучно. Он не провоцировал нас по-злому, он сделал это соперничество лучше. Если бы не такие моменты, то все перестали бы смотреть футбол. За пределами поля многое происходит. Провокации повсюду, и футбол – не исключение», – сказал Родриго в подкасте Podpah.