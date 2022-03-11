Неймар, Винисиус, Коутиньо, Дани Алвес, Маркиньос и Мартинелли вызваны в сборную Бразилии

Сборная Бразилии опубликовала состав на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»);

Защитники: Данило ( ), Дани Алвес ( ), Алекс Теллес ( ), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Тиаго Силва ( ), Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

Полузащитники: Артур («Ювентус»), Каземиро («Реал»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо ( ), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Лукас Пакета («Лион»);

Нападающие: Антони («Аякс»), Рафинья («Лидс»), Ришарлисон («Эвертон»), Неймар («ПСЖ»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс (оба – «Реал»).

Бразильцы 25 марта примут на своем поле сборную Чили, а 29 марта в гостях сыграют с Боливией.