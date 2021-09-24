Винисиус, Клаудиньо и Малком не вызваны в сборную Бразилии. Коутиньо, Фред и Неймар – в списке

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Стал известен состав сборной Бразилии на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

В список не вошел хавбек «Реала» Винисиус Жуниор. Также в сборную Бразилии вновь не приглашены игроки «Зенита» Клаудиньо Родригес и Малком.

Напомним, что в сентябре «Зенит» отозвал их из расположения национальной команды, что чуть не привело к запрету на их участие в матчах с «Ахматом» и «Челси». Оба бразильца также пропустили октябрьский сбор национальной команды.

В состав сборной Бразилии вошли следующие игроки:

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Габриэл Шапеко («Гремио»), Эдерсон («Манчестер Сити»);

Защитники: Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Ренан Лоди («Атлетико»), Тиаго Силва («Челси»), Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Лукас Вериссимо («Бенфика»);

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Жерсон Сантос («Марсель»), Лукас Пакета («Лион»), Филиппе Коутиньо («Барселона»);

Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Антони («Аякс»), Рафинья («Лидс»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Матеус Кунья («Атлетико»).

Бразилии предстоит сыграть с Колумбией (12 ноября) и Аргентиной (16 ноября).

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