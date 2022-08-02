Садьо Мане: «Не считаю себя мировой звездой. Я просто хочу быть частью команды – забивать, ассистировать и выигрывать матчи»

заявил, что не считает себя мировой звездой.

– Сегодня ты мировая звезда. Ты сам тоже так себя ощущаешь?

– Люди так говорят обо мне, но я вовсе не считаю себя мировой звездой. Я мало что могу сделать с такими терминами.

Я просто заинтересован в том, чтобы быть частью команды. Я сделаю для этого все что угодно. Я хочу раздвинуть границы возможностей для своих товарищей по команде: забивать голы, отдавать голевые передачи и выигрывать матчи. Я здесь для того, чтобы сделать все возможное для «Баварии», – сказал вингер мюнхенцев.