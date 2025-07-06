«##### «Сатурн», #####!» скандировали фанаты «Зенита-2» на матче Второй лиги Б. Болельщики хозяев кричали «Зенит» – позор российского футбола»
Фанаты «Сатурна» и «Зенита-2» обменялись оскорбительными кричалками.
Встреча в LEON Второй лиги Б проходила в Раменском и завершилась победой петербуржцев со счетом 3:1.
Перед матчем болельщики хозяев развернули баннер «А у нас водопровод» с отсылкой к стихотворению Сергея Михалкова «А что у вас?» и намеком на главного спонсора «Зенита» «Газпром».
По ходу первого тайма фанаты «Сатурна» зарядили «Раз, два, три», гостевая трибуна в ответ скандировала «##### «Сатурн», #####!»
Во втором тайме фанаты хозяев адресовали ту же кричалку противоположной команде, а центральные трибуны начали скандировать «Зенит» – позор российского футбола», передает телеграм-канал Ultras Action.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?32301 голос
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Илья Учватов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости