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  • «##### «Сатурн», #####!» скандировали фанаты «Зенита-2» на матче Второй лиги Б. Болельщики хозяев кричали «Зенит» – позор российского футбола»
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«##### «Сатурн», #####!» скандировали фанаты «Зенита-2» на матче Второй лиги Б. Болельщики хозяев кричали «Зенит» – позор российского футбола»

Фанаты «Сатурна» и «Зенита-2» обменялись оскорбительными кричалками.

Встреча в LEON Второй лиги Б проходила в Раменском и завершилась победой петербуржцев со счетом 3:1. 

Перед матчем болельщики хозяев развернули баннер «А у нас водопровод» с отсылкой к стихотворению Сергея Михалкова «А что у вас?» и намеком на главного спонсора «Зенита» «Газпром».

По ходу первого тайма фанаты «Сатурна» зарядили «Раз, два, три», гостевая трибуна в ответ скандировала «##### «Сатурн», #####!»

Во втором тайме фанаты хозяев адресовали ту же кричалку противоположной команде, а центральные трибуны начали скандировать «Зенит» – позор российского футбола», передает телеграм-канал Ultras Action. 

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Опубликовано: Илья Учватов
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