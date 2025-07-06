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DJ Snake заявил на концерте, что хочет купить «Бордо», играющий в 4-м дивизионе Франции: «Это легендарный клуб, он нужен Лиге 1»

DJ Snake готов купить «Бордо».

Клуб был переведен во четвертый дивизион Франции из-за финансовых проблем.

Во время концерта на фестивале Garorock в Мармандe артист DJ Snake, известный болельщик «ПСЖ», выразил желание помочь «Бордо».

«Я действительно хотел бы купить «Бордо», если это возможно. Он нужен Лиге 1, это легендарный клуб. Не знаю, что они там напортачили, но… Мое уважение «Бордо», – заявил музыкант между двумя треками, вызвав овации части публики. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
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