Виейра наложил вето на трансфер 38-летнего Варди в «Дженоа». Форвард может перейти в «Рейнджерс»
Патрик Виейра наложил вето на переход Джейми Варди в «Дженоа».
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на La Repubblica, главный тренер клуба из Генуи заблокировал трансфер 38-летнего нападающего. Варди был близок к переходу в «Дженоа» после окончания контракта с «Лестером».
Утверждается, что Виейра не был убежден в целесообразности подписания экс-форварда сборной Англии и лично отменил сделку.
На данный момент фаворитом в борьбе за Варди считается «Рейнджерс». Также игрока связывали с «Комо» и «Ноттингем Форест».
Отмечается, что источник, близкий к Виейра, опроверг первоначальную информацию и пояснил, что тренер пока еще оценивает варианты подписания нового нападающего этим летом.
В прошлом сезоне АПЛ Варди забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи в 35 матчах. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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