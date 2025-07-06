Виейра наложил вето на трансфер 38-летнего Варди в «Дженоа». Форвард может перейти в «Рейнджерс»

Патрик Виейра наложил вето на переход Джейми Варди в «Дженоа».

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на La Repubblica, главный тренер клуба из Генуи заблокировал трансфер 38-летнего нападающего. Варди был близок к переходу в «Дженоа » после окончания контракта с «Лестером ».

Утверждается, что Виейра не был убежден в целесообразности подписания экс-форварда сборной Англии и лично отменил сделку.

На данный момент фаворитом в борьбе за Варди считается «Рейнджерс ». Также игрока связывали с «Комо » и «Ноттингем Форест ».

Отмечается, что источник, близкий к Виейра, опроверг первоначальную информацию и пояснил, что тренер пока еще оценивает варианты подписания нового нападающего этим летом.

В прошлом сезоне АПЛ Варди забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи в 35 матчах. С его статистикой можно ознакомиться здесь .