Где смотреть матчи Бундеслиги сезона-2022/23

5 августа стартует чемпионат Германии!
Новый сезон и 1-й тур в пятницу вечером откроют «Айнтрахт» и «Бавария».
Матчи Бундеслиги-2022/23 будут транслироваться на каналах холдинга «Матч».
В частности, игру «Айнтрахт» – «Бавария» покажет федеральный «Матч ТВ». Встреча начнется в 21:30. Другие игры 1-го тура можно посмотреть на платных каналах.
Матч! Футбол 1
«Вольфсбург» – «Вердер» (6 августа, 16:30)
Матч! Футбол 2
«Боруссия» Менхенгладбах – «Хоффенхайм» (6 августа, 16:30)
Матч! Футбол 3
«Унион» – «Герта» (6 августа, 16:30)
«Боруссия» Дортмунд – «Байер» (6 августа, 19:30)
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг» (7 августа, 16:30)
«Кельн» – «Шальке» (7 августа, 18:30)