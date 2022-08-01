Где смотреть матчи Бундеслиги сезона-2022/23

5 августа стартует чемпионат Германии!

Новый сезон и 1-й тур в пятницу вечером откроют «Айнтрахт» и «Бавария».

Матчи Бундеслиги-2022/23 будут транслироваться на каналах холдинга «Матч».

В частности, игру «Айнтрахт» – «Бавария» покажет федеральный . Встреча начнется в 21:30. Другие игры 1-го тура можно посмотреть на платных каналах.

Матч! Футбол 1

«Вольфсбург» – «Вердер» (6 августа, 16:30)

Матч! Футбол 2

«Боруссия» – «Хоффенхайм» (6 августа, 16:30)

Матч! Футбол 3

«Унион» – «Герта» (6 августа, 16:30)

Дортмунд – (6 августа, 19:30)

«Штутгарт» – (7 августа, 16:30)

«Кельн» – (7 августа, 18:30)