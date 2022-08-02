Урал — Спартак прогноз на матч 6 августа РПЛ, прогноз на футбольный матч

Открывают четвертый тур российской футбольной Премьер-лиги «Урал» из Екатеринбурга и московский «Спартак». У команд разные планы и цели на сезон. Красно-белые, как всегда более амбициозны, вновь речь идет о завоевании титулов, но в отношении игры команды можно сказать, как карта ляжет, слишком уж «Спартак» непредсказуем. А вот уральцам после неудачного старта нужно стараться наверстывать свое в любом матче, невзирая на силу и статус оппонента. У команды есть опыт побед на своем поле в матчах со спартаковцами, да и в целом, в родных стенах «шмели» всегда стремятся дать бой любому сопернику. На этот раз победа позволит хозяевам хоть немного подняться со дна. Если верх возьмут гости, то есть шанс возглавить турнирную таблицу единолично. Все внимание болельщиков на Екатеринбург Арену, матч начнется в 15:00 по московскому времени.

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«Урал» (Екатеринбург)

Последние пять лет «Урал» очень стабилен, и по итогам чемпионатов регулярно занимает места с 10-е по 12-е. Болельщикам не позавидуешь: видеть, как твоя команда каждый раз балансирует на грани вылета в низший дивизион, и каждый раз чудесно спасается. Зато с подопечными Игоря Шалимова и всех предыдущих тренеров не скучно. «Шмели» могут многое растерять на старте сезона, а во втором круге героически преодолевать трудности. Посмотрим, как получится на этот раз. Все же и возможностей у команды не так много, чтобы претендовать на места выше десятого.

Если посмотреть на состав уральцев, то лишь немногим он превосходит состав команд выходов из ФНЛ, а то и находится на одном уровне с ними. Да, есть звезда по меркам Премьер-лиги опытнейший Эрик Бикфалви плюс Олег Шатов, но футболистов подобного уровня пригласить команда не может. Во-первых, финансовые возможности довольно скромные, во-вторых не каждый захочет ехать играть в самую восточную точку нашего чемпионата. Вот и приходится лепить из того, что есть. То, что у «Урала» не отнять, так это опыта. Команда закалилась в битве за выживание и знает как предпринимать финишный спурт.

Ну, а пока на старте случились три поражения. Если в первом туре «шмели» в гостях довольно долго сдерживали атаки ЦСКА, то все же потом пропустили два мяча от команды Владимира Федотова. За это поражение уральцев вряд ли кто-то упрекнет. А вот во втором туре случился разгром в Оренбурге 0 : 3. Правда, здесь есть смягчающие обстоятельства. В середине первого тайма был удален игрок гостей Гогличидзе, и этот фактор сказался на дальнейшем ходе игры. Наконец, в минувшем туре «Урал» играл первый домашний матч в сезоне с «Краснодаром», четвертую команду по итогам минувшего чемпионата. Итог — 1 : 3 в пользу гостей. На очереди «Спартак» и возможность сотворить небольшую сенсацию, да и отступать уже некуда.

«Спартак» (Москва)

«Спартак» стремится вернуть былую славу, пытается строить большие планы в год юбилея клуба, но все они никак не соотносятся с тем, что происходит внутри организации. Нет смысла перечислять все внутри и околофутбольные проблемы, связанные со «Спартаком» в последние годы, достаточно взять один фактор — тренерский. Для создания стабильной команды нужен как минимум стабильный состав и тренер, работающий с ним, хотя бы два сезона. Но как же тогда Массимо Каррера, скажет болельщик и будет прав.

Бывает и так, когда сходятся все звезды, и с того единственного чемпионства в XXI веке руководство «Спартака» стало напоминать игрока в рулетку — а, вдруг, угадаю. И началось, точнее, продолжилось — Кононов, Тедеско, Витория, Ваньоли, теперь Абаскаль. Не сработает, будет кто-то еще. Сомнительная практика. Дело усугубляется еще и санкциями, затронувшими весь российский футбол в целом и красно-белых в частности. Любому здравомыслящему болельщику хочется, чтобы «Спартак» ассоциировался с привлекательной игрой и победами, нежели претензиями судьям и всевозможными постами в социальных сетях.

После первых трех туров москвичи занимают вторую строчку турнирной таблицы. Игра не всегда убеждает, но и тренеру нужно дать время. В первом туре случилась ничья 1 : 1 в Грозном с теми самыми судейскими претензиями, хотя если арбитр Безбородов и ошибался, то в обе стороны. Во втором красно-белые учинили разгром в Краснодаре 4 : 1, здесь уже право сетовать на судейские ошибки имели хозяева. Следует к тому же учесть, что две трети матча хозяева играли в меньшинстве. В домашнем матче с вернувшимся в стан сильнейших «Оренбургом» москвичи учинили еще один разгром 4 : 1. «Урал» тоже представляется на самым сильным соперником, с которым можно пополнить очковую копилку.

Прогноз на матч «Урал» — «Спартак»

Когда-то соперники пересекались даже в первой лиге чемпионата СССР, хотя команда из Екатеринбурга тогда носила название «Уралмаш», да и представляла она Свердловск. Впервые команды сыграли в Кубке СССР в 1965 году и с тех пор провели 37 матчей. У «Спартака» почти трехкратное преимущество по победам — 23 против 8 у уральцев, и шесть встреч завершились вничью. Последний раз «Урал» обыграл «Спартак» в 2019 году и было это на выезде, а последние пять поединков завершились следующим образом.

07.11.2020, «Урал» — «Спартак» — 2 : 2;

18.03.2021, «Спартак» — «Урал» — 5 : 1;

14.08.2021, «Спартак» — «Урал» — 1 : 0;

08.02.2022, «Спартак» — «Урал» — 3 : 1;

07.05.2022, «Урал» — «Спартак» — 1 : 3.

Букмекеры считают, что у хозяев шансы против москвичей невелики. «Лига Ставок» предлагает на победу гостей коэффициент 1,80, на выигрыш уральцев коэффициент 4,50, ничейный результат оценивается коэффициентом 3,80. Несмотря на разницу в оценке шансов, представляется, что «Урал» дома даст бой фавориту и не проиграет — ничья 1 : 1.

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Где смотреть Урал – Спартак