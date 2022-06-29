Ларссон покинул АИК. Экс-форвард «Спартака» хочет перейти в клуб из европейской топ-лиги

покинул и собирается продолжить карьеру в европейской топ-лиге.

По информации Aftonbladet, экс-форвард «Спартака» поблагодарил партнеров по АИК после вчерашней тренировки и попрощался с ними.

Швед, контракт которого со «Спартаком» был расторгнут, нацелен продолжить карьеру в европейской топ-лиге. Если ему не удастся найти новую команду, он может вернуться в АИК и подписать с клубом краткосрочный контракт, так как ему очень понравилось там.

К Ларссону нет вопросов из-за ухода, но то, как он это сделал – грусть

«0 голов, 0 ассистов, 7 интервью». «Спартак» жестко попрощался с Ларссоном