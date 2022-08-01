Уткин о Дзюбе без команды: «Зенит» – самый щедрый российский клуб. Когда человек уходит, оказывается, что больше никто так не платит. А хочется»

высказался об экс-форварде , остающемся свободным агентом.

– Главный скилл Роналду – сумасшедшая мотивация. Он в принципе не может остановиться.

– Но он оказался никому не нужен. Как Дзюба на российском уровне.

– Другая ситуация немного. Это не первый футболист, который уходит из «Зенита» по свободному трансферу и оказывается в безвоздушном пространстве.

Сейчас это – только что в сборной играл, вызывался Черчесовым и Карпиным. И сейчас он уехал в не самый амбициозный турецкий клуб. Или два года назад хотел найти клуб в Европе, но вернулся в «Зенит».

Все-таки «Зенит» – самый щедрый российский клуб в плане зарплат. И когда человек уходит, ему кажется, что по свободному трансферу он найдет себе команду, но оказывается, что таких денег больше никто не платит. А хочется, – сказал журналист и блогер.

33-летний форвард находится в статусе свободного агента, покинув «Зенит» этим летом. Сообщалось, что интерес к нему проявляют ряд клубов из России, Турции и Азербайджана.