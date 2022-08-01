Де Йонг отказывается уходить из «Барсы», пока не решат вопрос с долгом по зарплате и бонусам

Френки де Йонг отказывается уходить из «Барселоны», пока не будет решен вопрос с долгом.

Каталонцы должны хавбеку 20 млн евро по зарплате и бонусам. Из-за этого футболист и его агенты отказываются вести какие-либо переговоры о трансфере, пока вопрос не будет решен, сообщает Diario Sport.

Де Йонг и его окружение считают, что хочет продать его исключительно по экономическим причинам, а не по спортивным. При этом игрок сборной Нидерландов готов выслушать предложения, как только проблема будет решена.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Челси», а «Манчестер Юнайтед» готов закрыть долг каталонцев перед игроком.