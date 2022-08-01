«Ахмат» и «Урал» обратились в ЭСК РФС после матчей с «Сочи» и «Краснодаром»

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«Урал» и «Ахмат» попросили ЭСК РФС объяснить судейские решения в их матчах 3-го тура Мир РПЛ.

 Екатеринбуржцы просят дать оценку решению судьи Владимира Москалева в двух эпизодах матча с «Краснодаром» (1:3). Речь о попадании мяча в руку игрока «быков» на 3-й минуте и пенальти в ворота «Урала» на 70-й минуте.

Грозненцы попросили разобрать четыре решения Артема Любимова в игре с «Сочи» (1:2): фол Терехова на 2-й минуте, удаление Талалаева на 43-й, неназначенный пенальти в ворота «Сочи» после контакта мяча с рукой на 52-й и неназначенный пенальти на 62-й минуте.

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