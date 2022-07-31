Скотт Минто: «Роналду играет в очень плохой команде. «Челси» должен сделать ставку на Криштиану»

Скотт Минто считает, что должен перейти в «Челси».

По мнению бывшего защитника лондонского клуба, , нынешняя команда португальца, находится в плохом состоянии.

«Роналду находится в очень плохой команде, «Манчестер Юнайтед» был очень плох в прошлом сезоне, и все же Криштиану забил 18 голов в Премьер-лиге.

Роналду способен прессинговать – дело не в том, что он не может, а в том, что он не хочет этого делать. Я освещал матчи «Реала» в течение четырех лет и смотрел каждую игру. Криштиану играл в одно-два касания. Он был игроком штрафной, забивающим голы.

Если просить его менять свой стиль игры в 37 лет, то получится нечто совсем другое. Можно построить команду вокруг этого. Когда пришел Тухель, он выиграл Лигу чемпионов и вернул «Челси» в топ-4, опираясь на хорошую защиту и не обязательно забивая голы.

Сейчас оборона не выглядит хорошо, и голов у нас тоже нет. Поэтому я думаю, что должен сделать большую ставку на Роналду», – сказал Минто.