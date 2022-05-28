Левандовски, Холанд, Шик, Мусиала, Зюле и Нкунку – в сборной Бундеслиги-2021/22 от Kicker

Немецкий спортивный журнал Kicker представил символическую сборную сезона Бундеслиги.
Из «Баварии», выигравшей деcятое чемпионство подряд, в команду попали три футболиста
Состав выглядит следующим образом:
Вратарь: Марвин Швэбе («Кельн»).
Защитники: Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Нико Шлоттербек («Фрайбург»), Никлас Зюле («Бавария»), Джереми Фримпонг («Байер»).
Полузащитники: Кристофер Нкунку («Лейпциг»), Салих Озджан («Кельн»), Джамал Мусиала («Бавария»).
Нападающие: Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Роберт Левандовски («Бавария»), Патрик Шик («Байер»).
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