«Реал» продал Майораля в «Хетафе» за 10 млн евро

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Нападающий Борха Майораль перешел из «Реала» в «Хетафе».

«Мадрид» объявил об уходе 25-летнего форварда. «Хетафе» подтвердил трансфер и сообщил, что контракт с игроком рассчитан на 5 лет.

Сообщалось, что «Реал» получит 10 млн евро за форварда.

Майораль – воспитанник «Реала», в академию клуба он попал в 2007 году. В составе мадридской команды Борха выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы и Суперкубок Испании.

В прошлом сезоне испанец выступал за «Хетафе» на правах аренды и забил 6 голов за 18 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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