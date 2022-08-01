«Реал» продал Майораля в «Хетафе» за 10 млн евро

Нападающий Борха Майораль перешел из «Реала» в «Хетафе».
«Мадрид» объявил об уходе 25-летнего форварда. «Хетафе» подтвердил трансфер и сообщил, что контракт с игроком рассчитан на 5 лет.
Сообщалось, что «Реал» получит 10 млн евро за форварда.
Майораль – воспитанник «Реала», в академию клуба он попал в 2007 году. В составе мадридской команды Борха выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы и Суперкубок Испании.
В прошлом сезоне испанец выступал за «Хетафе» на правах аренды и забил 6 голов за 18 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.