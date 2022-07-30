Лапорта о Месси: «Важнейший игрок в истории «Барсы». Сделаю все, чтобы обеспечить ему завершение карьеры у нас»

высказался о возможном возвращении в «Барселону».

– Вы все еще чувствуете на себе пристальное внимание из-за ухода Месси?

– Я сделал то, что должен был сделать, поставив клуб выше лучшего игрока в нашей истории. Я знаю Месси с детства, и я люблю Лео. Он лучший игрок в нашей истории, и я сделаю все возможное, чтобы обеспечить ему лучший финал карьеры в футболке «Барсы».

Я бы хотел вернуть его. Это будет нелегко, но я думаю, что при правильной стратегии мы можем это сделать. Я думаю, что Месси был самым важным игроком в нашей истории. В течение длительного успешного периода он был лидером. Он был тем, кто воодушевлял наших болельщиков.

– Какова вероятность возвращения Месси?

– Время Лео в «Барселоне» закончилось не лучшим образом. Это был трудный период. Мы должны были принять решение и поставить клуб выше лучшего игрока в нашей истории.

Но я думаю, что сейчас мы должны работать над тем, чтобы Месси завершил свою карьеру в футболке «Барселоны». Мы сделаем все возможное, чтобы дать ему тот финал, которого он заслуживает.

– Придется ли ему сократить зарплату в случае возвращения?

– Посмотрим. Сейчас не лучший момент, чтобы говорить об этом, потому что он игрок , и у него есть еще год по контракту, и мы должны уважать это, – сказал президент «Барселоны».