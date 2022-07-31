Фергюсон пошутил, что «Арсенал» вылетит из АПЛ в этом сезоне

пошутил про то, что «Арсенал» вылетит из .

Бывшего тренера на одном мероприятии засняли, как он разговаривал с жокеем и болельщиком «Арсенала» Фрэнки Деттори.

Когда у Фергюсона спросили, как, по его мнению, «Арсенал» выступит в этом сезоне, он пошутил: «Цитата, знакомая Фрэнку: «Арсенал» в этом сезоне вылетит. Он сам мне это сказал!»

Напомним, когда Фергюсон работал в «Манчестер Юнайтед», одним из самых яростных его соперников был Арсен Венгер, тренировавший .