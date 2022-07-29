Фергюсон вошел в аналитическую группу «МЮ». Экс-тренер будет консультировать директора клуба Арнольда

Алекс Фергюсон получил новую роль в управлении «Манчестер Юнайтед».
Легендарный экс-тренер манкунианцев вошел в недавно созданную аналитическую группу экспертов, которая будет помогать управляющему директору клуба Ричарду Арнольду, сообщает Daily Mail.
Также в группу вошли бывший исполнительный директор клуба Дэвид Гилл, экс-капитан «МЮ» Брайан Робсон и спортивный директор клуба Джон Мерто.
Группа будет консультировать Арнольда по широкому кругу вопросов, включая реконструкцию «Олд Траффорд» и взаимодействие с болельщиками.
Отмечается, что теперь у Фергюсона будет наибольшее влияние в клубе с момента ухода с поста тренера «МЮ» в 2013 году.