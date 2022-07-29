Фергюсон вошел в аналитическую группу «МЮ». Экс-тренер будет консультировать директора клуба Арнольда

получил новую роль в управлении .

Легендарный экс-тренер манкунианцев вошел в недавно созданную аналитическую группу экспертов, которая будет помогать управляющему директору клуба Ричарду Арнольду, сообщает Daily Mail.

Также в группу вошли бывший исполнительный директор клуба , экс-капитан «МЮ» и спортивный директор клуба Джон Мерто.

Группа будет консультировать Арнольда по широкому кругу вопросов, включая реконструкцию и взаимодействие с болельщиками.

Отмечается, что теперь у Фергюсона будет наибольшее влияние в клубе с момента ухода с поста тренера «МЮ» в 2013 году.