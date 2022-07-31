Гильермо Абаскаль: «Очень сильно верю в Игнатова. На поле 11 человек, но у него будет шанс»

Тренер высказался об отдельных игроках после матча с «Оренбургом».

Встреча 3-го тура Мир завершилась победой красно-белых 4:1.

– В первом тайме Мартинс играл справа, но часто бывал на позиции вингера. Это установка или так получалось ситуативно?

– Мы хорошо знаем Криса, он выступал в Швейцарии, где я работал. Он может хорошо подключаться и проникать из второй линии. Мы использовали это, Зобнин тоже провел хороший матч, тоже давал много движения.

– Вместо Мозеса вышел Пруцев на вершину ромба. Вы его там видите?

– Данил очень умный футболист, хорошо действует на средних дистанциях и вообще на позиции бокс-ту-бокса, но может дать и вертикальную обостряющую передачу. Он придал нам компактности и позволил лучше контролировать мяч.

– Почему мало играет Зиньковский?

– На поле выходят 11 футболистов.

– Что с Игнатовым, почему даже на замену не выходит?

– Я очень сильно верю в , в его талант. Он очень старается, бывает, остается на вторую тренировку и работает дополнительно. Повторюсь, у нас 11 человек, но я верю в Игнатова. У него обязательно будет шанс, не сомневаюсь, что он им воспользуется как надо, – передает слова Абаскаля корреспондент Sports.ru Глеб Чернявский.