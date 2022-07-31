Абаскаль про 4:1 с «Оренбургом»: «Анализ по игре положительный, отличное начало. Ошибки были, они должны служить уроком»

Главный тренер подвел итоги матча с .

Встреча 3-го тура Мир завершилась победой красно-белых со счетом 4:1.

– В целом анализ по игре положительный. У нас было отличное начало, благодарен и поздравляю игроков с этим. На первых минутах мы использовали стандарт, который готовили.

На старте второго тайма надо было лучше контролировать и вести игру. Было много пространства, соперник пошел вперед, надо было этим лучше пользоваться.

Благодарен тем, кто вышел на замену, здорово, что у нас есть игроки, которые выходят, поддерживают темп и усиливают игру. Вообще за четыре матча мы выпустили всех полевых футболистов, кроме вратаря.

А ошибки были – и они должны служить уроком. Мы еще в начале процесса и будем работать.

– В чем наработка первого стандарта, если вратарь ошибся?

– Мы изучали, как соперник действует на угловых. И на дальней штанге у «Оренбурга» есть проблемная зона. Мы отрабатывали розыгрыш с выходом нашего игрока на дальнюю штангу. Да, вратарь там ошибся, в целом это наша конкретная наработка

– Вы говорите про ошибки. Это слабая реализация моментов?

– Хочу вот отметить: чем больше вижу матчей, то сильнее удивляюсь, как команды в РПЛ отчаянно бьются за очки. Лига в этом плане меня положительно радует. Что касается реализации, то да, нам надо быть злее, быть более циничными перед воротами. А еще нужно контролировать игру с первой и до последней минуты, – передает слова Абаскаля корреспондент Sports.ru Глеб Чернявский.