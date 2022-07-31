Кучаев про 2:2 с «Пари НН»: «ЦСКА должен был выигрывать. Есть разочарование от результата»

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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев остался недоволен ничьей с «Пари НН».

Встреча 3-го тура Мир РПЛ закончилась со счетом 2:2. Армейцы вели с преимуществом в два мяча, но не удержали победу.

– Есть разочарование от результата, должны были выигрывать этот матч. Очень неплохо начали, забили два гола и обеспечили себе комфортное преимущество, до перерыва у нас многое получалось, а вот во втором тайме все было уже не так здорово.

– Как удалось забить головой и переиграть высоких защитников соперника?

– Мы много работаем над стандартами на тренировках, каждый знает свой маневр, плюс была очень хорошая подача. В общем, в этом эпизоде все сложилось и получилось забить, – сказал Кучаев.

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