Кучаев про 2:2 с «Пари НН»: «ЦСКА должен был выигрывать. Есть разочарование от результата»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев остался недоволен ничьей с .

Встреча 3-го тура Мир закончилась со счетом 2:2. Армейцы вели с преимуществом в два мяча, но не удержали победу.

– Есть разочарование от результата, должны были выигрывать этот матч. Очень неплохо начали, забили два гола и обеспечили себе комфортное преимущество, до перерыва у нас многое получалось, а вот во втором тайме все было уже не так здорово.

– Как удалось забить головой и переиграть высоких защитников соперника?

– Мы много работаем над стандартами на тренировках, каждый знает свой маневр, плюс была очень хорошая подача. В общем, в этом эпизоде все сложилось и получилось забить, – сказал Кучаев.