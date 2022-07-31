Галактионов о 2:2 с ЦСКА: «Заслужили ничью, по эмоциям она сродни победе. Ребята проявили сумасшедшую самоотдачу»

Тренер похвалил игроков за ничью с ЦСКА (2:2) в матче 3-го тура Мир .

«Второй тайм – ребята поверили в себя, в наши направления и требования, они большие молодцы, то что проявили сумасшедшую самоотдачу, сумасшедшее рвение и заслужили безусловно эту ничью. По эмоциональной составляющей она сродни победе.

Но самая главная наша победа – это то, что те болельщики, которые сегодня были на стадионе, они аплодировали команде за ее игру, за ее отдачу и этот пазл для нас сейчас очень важен.

К сожалению, качество с результатом не коррелирует. Нам необходимо время, необходима стабилизация игры для того, чтобы этот пазл совпал», – сказал .

ЦСКА упустил уйму моментов в Нижнем: удары по пустым, из вратарской и выходы один на один