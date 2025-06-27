Ван Нистелрой уволен из «Лестера» после вылета в Чемпионшип

Руд ван Нистелрой покинул пост главного тренера «Лестера».

Английский клуб и 48-летний специалист расторгли соглашение по соглашению сторон.

Руд ван Нистелрой возглавил «Лестер » в ноября 2024 года.

По итогам прошлого сезона команда вылетела из АПЛ в Чемпионшип. «Лестер» занял 18-е место в таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков в 38 матчах.