Ван Нистелрой уволен из «Лестера» после вылета в Чемпионшип
Руд ван Нистелрой покинул пост главного тренера «Лестера».
Английский клуб и 48-летний специалист расторгли соглашение по соглашению сторон.
Руд ван Нистелрой возглавил «Лестер» в ноября 2024 года.
По итогам прошлого сезона команда вылетела из АПЛ в Чемпионшип. «Лестер» занял 18-е место в таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков в 38 матчах.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Лестера»
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