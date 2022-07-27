Дембеле после дубля «Ювентусу»: «Хави и партнеры верят в меня, это важно. Все отдам ради «Барсы»

Вингер «Барселоны» высказался после дубля в ворота (2:2).

«Команда хорошо выступила в четырех предсезонных матчах, все складывается замечательно. Турне получается тяжелым, учитывая жару и переезды, однако команда хорошо себя чувствует.

Эти два гола придали мне уверенности, я счастлив. В меня верит тренер, верят партнеры – верят все в «Барселоне». И это очень важно для футболистов.

Я очень доволен командой и тренером и отдам ради этого клуба все», – сказал француз.

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