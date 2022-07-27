Хави о дубле Дембеле в игре с «Юве»: «Особенный игрок – таких мало. С ноября я не узнаю его»

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Главный тренер «Барселоны» Хави высоко отозвался об игре вингера Усмана Дембеле.

Француз сделал дубль в товарищеской игре каталонского клуба с «Ювентусом» (2:2).

«Дембеле показал, на что способен. Это особенный игрок – таких мало. Он очень многое дает нашей игре. Усман должен делать разницу. Не каждый игрок в мировом футболе обладает способностями для того, чтобы делать разницу, а у Дембеле они есть. Он вовлечен и демонстрирует это.

С ноября я не узнаю Дембеле, я его не узнаю. Этот Усман делает меня очень счастливым», – сказал Хави.

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