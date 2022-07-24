«Реал» не нанес ударов в створ «Барсы» в товарищеском матче и не заработал угловых

неубедительно сыграл в атаке в товарищеском матче против «Барселоны».

Команда Карло Анчелотти уступила сине-гранатовым со счетом 0:1 в игре, которая состоялась в Лас-Вегасе.

Мадридскому клубу ни разу не удалось пробить в створ ворот «Барселоны» в этом матче. Команда Хави нанесла 6 ударов в створ. По общему количеству нанесенных ударов у сине-гранатовых также было значительное преимущество – 16 против 9.

Кроме того, за весь матч «Реал» не заработал ни одного углового, в то время как у «Барсы» их было 8.