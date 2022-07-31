Анчелотти хочет, чтобы Одриосола и Мариано ушли из «Реала»

Тренер «Реала» не рассчитывает на и .

63-летний специалист хочет, чтобы 26-летний правый защитник и 28-летний нападающий покинули «Мадрид» этим летом, пишет Marca.

Никто из футболистов «Реала» не получал меньше игрового времени по ходу предсезонного турне команды, чем Одриосола и Диас.

На Альваро тренер не рассчитывает, так как считает позицию правого защитника закрытой. Дани Карвахаль – основной игрок «Реала» в этой зоне, его подменяет Лукас Васкес, а еще у «Мадрида» есть 18-летний Винисиус Тобиас. Игровое время Марино не увеличится даже после ухода Луки Йовича и Борхи Майораля из «Реала».

Отмечается, что Одриосола ведет себя очень профессионально и хорошо общается с партнерами по . Анчелотти не видит его в составе исключительно по футбольным причинам.

Главным препятствием для ухода Марино из «Реала» является его зарплата. В «Мадриде» игрок получает 4,5 млн евро в год, и клубы, которым он интересен, не готовы платить ему столько же.

Статистику Одриосолы можно изучить здесь, а показатели Диаса – тут.