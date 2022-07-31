Кононов об 1:1 с «Акроном»: «Четыре удара дома – мало. «Арсеналу» надо над этим работать»

Главный тренер тульского подвел итоги матча с (1:1) в лиге.

«Судя по счету, где мы проигрывали и сравняли, думаю, очко набрали. Хотя были моменты, чтобы забить. Игра была сложной, нам нужно было играть смелее, особенно в первые минуты. В перерыве об этом поговорили.

Второй тайм играли лучше, даже в меньшинстве пытались иметь преимущество. Хотя есть неудовлетворение. Я поблагодарил ребят за игру, что отдали все силы и выполнили свою работу на сто процентов. Но так получилось, что не взяли три очка. Хотя могу сказать, что четыре удара по воротам при игре дома – это мало, надо над этим работать.

Вся лига непростая и уровень игроков примерно сопоставим. У нас новая команда, мы только строим игру, пришли новые молодые игроки, которых надо и из-за лимита подключать к игре. Команда строится и находит себя. Каждая игра по-своему сложна, но я вижу незаметный прогресс.

После первой игры мы отметили большие разрывы в обороне, сейчас картина вырисовывается в иную сторону, соперник уже не так проходит между нашими линиями.

Я не сторонник просто бить вперед, надо искать путь к воротам, создавая свободные зоны и через быстрый переход из обороны в атаку. Не удавались нам сегодня стандартные положения. Их было много, и мы не смогли использовать. А соперник удивил этим розыгрышем.

Мало дальних ударов? Исполнители есть, но пока не удается поработать, надо уделить этому серьезное внимание», – сказал .