Первая лига. Тульский «Арсенал» примет «Акрон», «Алания» и «Енисей» сыграют завтра, «Рубин» и «Уфа» – в понедельник

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Тульский «Арсенал» сыграет с «Акроном» в матче 3-го тура Первой лиги. 

В воскресенье, 31 июля, «Шинник» примет «Балтику», «Алания» сыграет с «Енисеем»

В понедельник, 1 августа, «Рубин» будет противостоять «Уфе». 

Первая лига

3-й тур

Велес – Родина
Дата проведения
30 июля, 17.00, «Stadion Avangard»
Онлайн матча

 

Волга Ульяновск – Нефтехимик
Дата проведения
30 июля, 17.00, «стадион Труд Ульяновск»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Акрон
Дата проведения
30 июля, 18.00, «Арсенал»
Онлайн матча

 

СКА Хабаровск – Краснодар-2
Дата проведения
31 июля, 18.00, «стадион Центральный Казань»
Онлайн матча

 

Волгарь – Динамо Махачкала
Дата проведения
31 июля, 18.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Кубань – КАМАЗ
Дата проведения
31 июля, 19.00, «стадион Кубань»
Онлайн матча

 

Шинник – Балтика
Дата проведения
31 июля, 19.00, «Шинник»
Онлайн матча

 

Алания – Енисей
Дата проведения
31 июля, 20.00, «им. С. Билимханова»
Онлайн матча

 

Рубин – Уфа
Дата проведения
1 августа, 20.00, «Ак Барс Арена»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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