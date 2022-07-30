Первая лига. Тульский «Арсенал» примет «Акрон», «Алания» и «Енисей» сыграют завтра, «Рубин» и «Уфа» – в понедельник

Тульский «Арсенал» сыграет с «Акроном» в матче 3-го тура Первой лиги.
В воскресенье, 31 июля, «Шинник» примет «Балтику», «Алания» сыграет с «Енисеем».
В понедельник, 1 августа, «Рубин» будет противостоять «Уфе».
3-й тур
- Дата проведения
- 30 июля, 17.00, «Stadion Avangard»
- Дата проведения
- 30 июля, 17.00, «стадион Труд Ульяновск»
- Дата проведения
- 30 июля, 18.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 31 июля, 18.00, «стадион Центральный Казань»
- Дата проведения
- 31 июля, 18.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 31 июля, 19.00, «стадион Кубань»
- Дата проведения
- 31 июля, 19.00, «Шинник»
- Дата проведения
- 31 июля, 20.00, «им. С. Билимханова»
- Дата проведения
- 1 августа, 20.00, «Ак Барс Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.