Кононов об «Арсенале» и 1-й лиге: «Нас ждут непростые игры и сложный турнир. Отступать некуда, надо выполнять задачи»

Главный тренер тульского высказался после победы над «СКА-Хабаровск» (3:2).

Олег Кононов поделился мнением после матча 1-го тура лиги.

«Первую лигу мы вместе будем смотреть, я тоже первый раз здесь. Но сколько смотрел матчей, есть очень хорошие команды, как СКА. Есть команды, которые играют попроще, они очень серьезно обороняются, и их защиту взломать будет непросто.

Думаю, нас ждут разные команды, которые могут не показывать игры, но будут биться. Кроме того, игроки будут показывать себя перед «Арсеналом», «Рубином», «Уфой», каждый будет настраиваться на нас очень серьезно.

Нас ждут непростые игры и сложный турнир. Но нам отступать некуда, нам надо выполнять задачи. Будут игры, в которых мы будем недобирать очки. Но как сейчас работает команда – они молодцы, за счет работы, самоотдачи уже начинают расти», – сказал Кононов.