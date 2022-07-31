Дмитрий Баринов: «Локомотив» играл на равных с «Зенитом» до 60-й минуты, потом нам не дали выпустить игроков. С Малкомом можно было бы и желтую показать»

объяснил поражение «Локомотива» со счетом 0:5 от .

– Что произошло?

– Наверное, до 60-й минуты мы играли на равных. И у нас были моменты, и у них. Первый тайм вообще идеальным получился, я считаю, в плане обороны и выходов в контратаки. Было нормально.

А пропустили первый гол, и, наверное, переломный момент случился, когда у нас не знаю, что произошло, но нам не разрешили выпустить двух игроков.

У нас были замены, мы играли в меньшинстве. Я не знаю, будем разбираться с этим. После этого мы посыпались. Надо разбираться. Такое невозможно, я считаю.

Пять минут не выпускать наших игроков. При этом мы играем против «Зенита» в меньшинстве – для меня это непонятно.

Посмотрим, будем разбираться, наверное. Наше руководство посмотрит и увидит, какие были ошибки.

– Что в эпизоде у вас с случилось, когда вы были удалены?

– Он убегал при выходе один на один, мне уже ничего не оставалось. Я уже на спущенных там бежал за ним.

Но не знаю: можно было и желтую карточку показать. Но это футбол. Это правило! Никто не отменял, ничего не поделаешь.

– «Локомотив» выдерживал атаки «Зенита», а что потом произошло?

– Говорю же, переломный момент – гол, когда не выпускают пять минут наших игроков, которые пять минут стоят на бровке. С чем связано, не знаю, сказал, что мы не подготовлены. Не знаю!

Я у него лично спрашивал. Посмотрим, будем разбираться. Так играть против «Зенита» в меньшинстве – это ужасно! – сказал полузащитник «Локомотива».

«Зенит» раскрошил «Локомотив» – 5:0. Проблема с заменами, фокус Клаудиньо на 360 градусов, 1+1 Бакаева