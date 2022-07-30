Тренер «Локо» Циннбауэр: «Теряем игроков, и ситуация не улучшается. После 0:5 надо показать силу духа»

уверен во вратаре , несмотря на поражение от

«Локомотив» уступил команде из Санкт-Петербурга в 3-м туре Мир со счетом 0:5.

– Судьи не дали выпустить игроков перед третьим голом. Объяснил ли это ?

– Главный судья сказал, что не видел этот момент, нужна была подсказка. Мы раньше подготовили замену из-за падения Ненахова, цифровое табло было готово.

«Зенит» тоже готовил замену, на линии стояло несколько игроков, и после каких-то манипуляций зенитовцы зашли, а нам отказали в этом праве.

– Будете ли и дальше доверять Худякову, хотя он явно не виноват в пропущенных голах? И есть ли шанс у Гильерме появиться на поле?

– До 64-й минуты мы хорошо играли и наши ворота остались в неприкосновенности. Финальный счет дает слишком много домыслов, и некоторые пытаются обвинить вратаря. Но я не заметил никаких ошибок со стороны Худякова, хотя мы более подробно проанализируем его игру.

Несмотря на юный возраст, он играет уверенно, это бросается в глаза. Впервые вижу в своей карьере такую уверенность после ошибки прошлой игры.

– Планируете ли вы трансферы?

– Мы теряем игроков, и ситуация не улучшается. Но цена за Бека-Бека в 12 миллионов на рынке говорит о качествах этого игрока. Я точно не участвовал в переговорах, но такая сумма озвучивается.

Будем следить за Фассоном и Ненаховым. Я надеюсь, что команда продемонстрирует реакцию на происходящее, после таких игр команда должна показать, насколько она сильна духом и как она может с этим справиться, – передает слова главного тренера «Локомотива» корреспондент Sports.ru Илья Васильев.

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